YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu

Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu

02.06.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 11 yıl önce terasında yetiştirdiği domateslerin beğenilmesi üzerine bu işi meslek edinen Mirgün Ünal: - "Siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bütün sebze çeşitlerini yetiştirebiliyoruz. Fide anlamında da ne istenilirse yetiştirebiliyoruz"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'da hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren 60 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide-tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Evinin terasında hobi olarak domates yetiştiren Mirgün Ünal, çocukları ve komşularının olumlu yorumları üzerine küçük bir bahçede sebze yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 11 yıl önce Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi'nde 698 metrekarelik bir yer alarak ilk serasını kuran Ünal, organik sebze yetiştirmek için araştırmalar yaptı.

Zamanla ekim alanını ve sera sayısını artırarak sertifikalı organik fide-tohum ve sebze yetiştirmeye başlayan Ünal, oğlu Kemal Mirzat'ın da bu işe ilgi duyup ziraat mühendisi olmasıyla işini büyüttü.

Ünal, organik sertifikalı ürünlerini bazı marketlerin yanı sıra organik üretim yapan firmalardan gelen sipariş ve internet üzerinden siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırıyor.

- "Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz"

Mirgün Ünal, AA muhabirine, 40 yaşındayken kendi işini yapmak için özel bir şirketteki yöneticilik görevinden ayrıldığını, bir süre inşaat işiyle uğraştığını anlattı.

Evinin terasında yetiştirdiği domateslerin beğenilmesi üzerine bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığını belirten Ünal, "Bugün 21 bin metrekare açık alan ile 4 bin metrekarelik kapalı serada üretim yapıyoruz. Çok para kazanmıyoruz ama mutluyuz. Kadro giderek büyüyor. Yanıma çocukluk arkadaşım ve oğlum de geldi. Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz." diye konuştu.

Organik tarım ve özellikle fide yetiştirmenin çok meşakkatli olduğunu dile getiren Ünal, kurdukları ısıtma ve sulama sistemiyle yılın 10 ayında hem fide hem de sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

Ünal, hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Burada tamamı sertifikalı organik ürünler yetiştirip satıyoruz. Bütün sebze çeşitlerini yetiştirebiliyoruz. Fide anlamında da ne istenilirse yetiştirebiliyoruz. Saksıda yeşillikler anlamında süpermarketlerde satılmak üzere patenti bizde olan ürünler yetiştiriyoruz."

Ünal, hedefinin kurutulmuş sebze ve turşu da üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

27 yaşındaki Kemal Mirzat Ünal ise kendi ata tohumlarından kendi ürünlerini yetiştirdiklerini belirterek, sağlıklı ürünler yetiştirdikleri için çok huzurlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildiHudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Alara Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.