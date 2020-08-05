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Tercan Kaymakamı Çelik göreve başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamlığına atanan Musa Kazım Çelik göreve başladı.Çankırı’nın Atkaracalar ilçe Kaymakamlığından Tercan’a atanan Çelik göreve başladı.

Tercan Kaymakamı Çelik göreve başladı

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamlığına atanan Musa Kazım Çelik göreve başladı.
Çankırı’nın Atkaracalar ilçe Kaymakamlığından Tercan’a atanan Çelik göreve başladı. Kaymakam Çelik, ilçeye hizmet için gayret göstereceklerini söyledi.

Musa Kazım Çelik kimdir?
Musa Kazım Çelik, 1988 yılında Mardin’in Kızıltepe İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mardin’de, Lise Eğitimini İzmir Karşıyaka Lisesi’nde, Lisans Öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
2014 yılında İçişleri Bakanlığı’nda İçişleri Uzman Yardımcısı olarak 1 yıl görev yaptı. Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak 09.03.2015 tarihinde Kastamonu Valiliği’nde Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kastamonu İl stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Manisa Gölmarmara ve Erzurum Pasinler İlçelerinde Kaymakam Refikliği, Ankara’da İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Mülkiye Müfettişi Refikliği stajlarını tamamladı. Burdur’un Çavdır ve Kastamonu’nun Hanönü İlçelerinde vekil Kaymakam olarak görev aldı. 4 ay süreyle İngiltere’de University of Sheffield’da dil eğitimi gördü,
2017-2018 Kütahya ili Altıntaş Kaymakamı, 2018-2020 Çankırı ili Atkaracalar Kaymakamı olarak görev yaptı.
13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan ili Tercan İlçe Kaymakamlığına atanarak göreve başladı. Kaymakam Musa Kazım Çelik evli ve bir kız çocuğu sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmekte.

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Akşam
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Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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