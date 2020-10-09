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Tercan’da Covid-19 denetimleri

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik’in de katılımıyla korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulunuldu.Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe geneli ve beldelerde denetlemelere devam ediyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik’in de katılımıyla korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulunuldu.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe geneli ve beldelerde denetlemelere devam ediyor. Kaymakam Çelik, beraberinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Komiser Gazi Gökbudak ve ilgili daire amirleriyle ilçe genelinde ve beldelerde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri konulu genelgesi doğrultusunda “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla denetimler yapıldı.
Kaymakam Çelik, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda ikaz etti. Salgın ile mücadelede riayet edilmesi gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Kaymakam Çelik, “Son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

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