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Tercan’da en kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Erzincan’ın Tercan ilçesinde yapıldı.Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, işletmeleri denetledikten sonra Tercanlılara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Tercan’da en kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Erzincan’ın Tercan ilçesinde yapıldı.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, işletmeleri denetledikten sonra Tercanlılara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Tercan’da en kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

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Akşam
19:37
Yatsı
21:09

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Erzincan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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