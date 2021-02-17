Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü etkinlikleri

Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü münasebetiyle mevlid-i şerif okunarak dualar edildi.

Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle, Tercan İlçe Müftülüğünce Mamahatun Camii’nde düzenlenen mevlid-i şerif programına Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Belediye Başkan Vekili Levent Aktay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, başta 17 Şubat 1918’ de Tercan’ı düşman işgaline karşı savunarak şehadet şerbeti içen şehitlerimiz için, geçtiğimiz günlerde ise Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaşımız ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.



