Tercih danışmanlığı hizmetine öğrencilerden büyük ilgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de yeterli puan alan öğrencilerin üniversite tercih maratonu devam ediyor. Adayların tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları için Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği ‘tercih danışmanlığı’ hizmetine üniversite hayali kuran adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale Belediyesi, Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında uzman psikolog rehberliğinde verilen danışmanlık desteği, 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen tüm adaylar Pamukkale Belediyesi’ne ait 296 96 96 ve 444 9 220 numaralı hatlardan Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak randevu alabilirler. Tercih yapan adaylardan Tuğçe Söylemez, “Pamukkale Belediyesi’nin biz öğrenciler için vermiş olduğu değer ortada ve gerçekten çok iyi ilgileniyorlar. Pamukkale Belediyesi’ne gelip uzman psikolog rehberliğinde üniversite tercihimi yaptım. Bu hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

“Ailelerin yapacakları en önemli şey çocuklarının yanında olmak”

Pamukkale Belediyesi bünyesinde görev yapan Uzman Psikolog Ayşegül Tefenlili, stresin ve kaygının yoğun olduğu pandemi sürecinde sınava giren öğrencilerin, şimdi en zor süreçlerden biri olan tercih dönemine girdiklerini ifade etti. Tefenlili,“Üniversite adayları için en önemli zaman tercih kısmıdır. Yaşamları boyunca severek ve isteyerek yapabilecekleri meslekleri tercih etmeleri lazım. Bundan dolayı öğrencilerimizin kişiliklerine en uygun bölümü ve ilerde severek yapabilecekleri mesleklere ilişkin yönlendirmeler yapıyoruz. Pandemi sürecinde sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonları düştü, stres ve kaygı seviyeleri yükseldi. Bundan dolayı çoğu öğrencinin beklediği puan gelmedi. Bu konuda ailelere de büyük görev düşüyor. Ailelerin yapacakları en önemli şey çocuklarının yanında olmak ve her konuda onlara destek olmaktır” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz hayallerini kurdukları üniversite tercihini yapıyorlar”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Şu anda öğrencilerimiz hayallerini kurdukları üniversite tercihi yapıyorlar. Biz de onları bu hassas süreçte yalnız bırakmayarak belediyemiz bünyesinde görev yapan uzman psikolog rehberliğinde gençlerimize ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Amacımız gençlerimizin hayallerini kurduğu meslek doğrultusunda tercih yapmaları sağlamak. Tercih yapan kardeşlerimizin istedikleri üniversite ve bölüme yerleşmelerini temenni ediyor, şimdiden herkese üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.

