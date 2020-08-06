YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Tercih dönemi başladı

Tercih dönemi başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

Üniversite adayları için tercih süreci başladı.

Üniversite adayları için tercih süreci başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak adaylar, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacak.
Köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara imza atan Atatürk Üniversitesinin “Hayatın hizmetinde, hep ileriye” sloganıyla yeni dönemde de öğrencilerini beklediğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tercih sürecine ve üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Nesil Üniversite
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK vizyonu ışığında temelleri atılan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” öncülüğünde modern bir yapıya kavuşan Atatürk Üniversitesinin günümüzde 23 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 41 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile bilimsel faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Rektör Çomaklı; üniversitenin alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardığını belirterek doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin altını çizdi.
63 Yıllık Tecrübe
Yenilikçi eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosu ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren, eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabasını da ön planda tutan Atatürk Üniversitesinin, öğrencilerini gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluşturduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, milli mücadele döneminin en önemli kalelerinden biri olan, bu bağlamda tarih kokan mimarisi ve kadim geleneği ile Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakan Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesinin; 63 yıllık geleneğin ve deneyimin senteziyle köklü, büyük, dinamik ve çağdaş bir üniversite olarak eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Harmanlanmış Öğrenme Modeli
Geleneksel eğitim modelinin ve başarı ölçütlerinin test edildiği bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı; artık geleneksel sınıf ortamının, ezber ve sınavları destekleyen sistemin ne yazık ki geleceği üretecek nesli yetiştirmede yetersiz kaldığını belirterek: “Tüm dünya muazzam bir hızda değişiyor. Her şeyin değişiyor olduğu gibi, gençliğin öğrenme biçimleri, algısı, bakış açısı, beklentileri de değişiyor. Bundan sonra, teknoloji imkân veriyor diye tamamen uzaktan eğitim olacak diyemeyiz, bu da mümkün değil çünkü tüm dersler ve yetiler buna uygun değil. Bazı bilgilerin ve yetilerin deneyimlenerek kazanılması da gerekiyor. Bu sebeple daha çok sanal ve örgün eğitimin bir bütünü olan Harmanlanmış Öğrenme Modelini yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu modelle birlikte hem yüz yüze eğitimin hem de web tabanlı eğitimin pozitif yanlarından faydalanmak da mümkün olacak. Bu sebeple üniversite olarak dijital dönüşüme önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Şehrin Kalbinde Yeşil Kampüs
Yükseköğrenim diplomasının vazgeçilmez bir belge ve kariyer yolculuğuna taşıyacak bir ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade ettiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “İşte bu yüzden, seçiminizi yaparken sizleri, sadece bilgi ve diploma ile değil; gelişime açık, tam donanımlı ‘iyi bir insan’ profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkânlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize bekliyoruz.
Öğrencisi ile yakından ilgilenen, bilgi ve tecrübesini harmanlayarak eğitim veren, sıcak bir ortama sahip olan, şehrin kalbinde yaşayan, sakinlerine her mevsim görsel şölen sunan Atatürk Üniversitemizde eğitim görmenin mutlu ve verimli olacağına inanan tüm öğrencilerimizi üniversitemizi tanımaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:11
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:30
Yatsı
21:02

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Karanfil Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erzurum’da 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı

Erzurum’da 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

Erzurum'da Çocuk Kaçırmaya Teşebbüs

Erzurum'da Çocuk Kaçırmaya Teşebbüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.