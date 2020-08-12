Tercih yapacak adaylara rehberlik desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesi işbirliği ile kurulan "Tercih destek merkezi” adaylara hizmet desteği veriliyor.

Üniversite adaylarının en yoğun olduğu illerden biri olan Şanlıurfa’da 37 bin 308 öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan başarılı olan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için kurulan bu merkezde birçok aday öğrenci hizmet alabilmekte. YKS tercih destek merkezinde üniversite adaylarına meslek ve üniversite tanıtımı ile tercih listelerinin oluşturulması konusunda Harran Üniversitesi uzman öğretim elemanları tarafından destek ve danışmanlık yapılmakta.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile kurulan tercih destek merkezini Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik beraberinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Aslan ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Koordinatörü Murat Ercan ile ziyaret ettiler. Ziyarette tercih yapacak olan aday öğrencilerle bir araya gelindi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile aday öğrenciler doğru tercih ve doğru meslek seçimi yapmaktır. Tercih Destek Merkezi 14 Ağustos 2020 tarihine kadar hizmet verecektir. Bu hizmeti almak isteyen üniversite adaylarını bekliyoruz ve Harran Üniversitesini tercih etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



