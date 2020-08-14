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Terfi eden ilçe emniyet amiri Kırtıl’ın apoletlerini Kaymakam Sayar taktı

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar, Başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi eden Gürpınar İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl’ın apoletlerini taktı.Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar, Başkomiserlikten emniyet amirliğe terfi eden Gürpınar İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ile birlikte eşi Neslihan Kırtıl ve oğlu Hamim Atay Kırtıl’ı makamında kabul etti.

Van’ın Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar, Başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi eden Gürpınar İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl’ın apoletlerini taktı.
Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar, Başkomiserlikten emniyet amirliğe terfi eden Gürpınar İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ile birlikte eşi Neslihan Kırtıl ve oğlu Hamim Atay Kırtıl’ı makamında kabul etti. Başkomiserlikten emniyet amirliğe terfi eden Kırtıl’ın apoletlerini takan Kaymakam Sayar, Gürpınar İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl’ın emniyet amiri rütbesi aldığı için bir araya geldiklerine değinerek, ’’Amirimizin bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalar ortada ve bunun sonucu olarak ta Emniyet Amiri rütbesi alması bizi son derece mutlu etti’’ dedi.
Kaymakam Sayar, daha sonra yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ilçe emniyet amiri Soner Kırtıl’a başarı belgesi verip bundan sonra da başarılarının devamını dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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