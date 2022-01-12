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Terim sonrası bir ayrılık daha! Necati Ateş de bıraktı

12.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi sonrası bir ayrılık daha yaşandı. Fatih Terim'in yardımcılarından Necati Ateş yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Terim sonrası bir ayrılık daha! Necati Ateş de bıraktı

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası istifa etmesi beklenen isimlerin başında gelen Necati Ateş'ten beklenen hamle geldi. Ateş, paylaşımında kendisine görev verenlere teşekkür ederek, ayrıldığını bildirdi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

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"Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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