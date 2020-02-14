YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Terk edilen hayvanlar koruma altına alındı

Terk edilen hayvanlar koruma altına alındı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde soğuk havalarda ölüme terk edilen hayvanlar koruma altına alındı,Uludere’ya bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatları ile soğuk havalarda ölüme terk edilen katır ve atlar toplanarak koruma altına alındı.

Terk edilen hayvanlar koruma altına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde soğuk havalarda ölüme terk edilen hayvanlar koruma altına alındı,
Uludere’ya bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatları ile soğuk havalarda ölüme terk edilen katır ve atlar toplanarak koruma altına alındı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Babat, vatandaşların işlerini görmeyen at ve katırları ölüme terk ettiğini söyledi. Babat, "Bu hayvanlar sahipsiz kalınca onları topladık. Yemini, suyunu, arpasını, bakıcısını bunların hepsini temin ettik. Hayvanlara en güzel şekilde bakacağız. At olsun, eşek olsun, köpek olsun ne hayvan olursa olsun bütün hayvanlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Onlar da can taşıyor. Bu soğuk kış günlerinde hava eksi 20’lerde olunca hayvan soğuğa dayanamaz. Bazı hayvanlar tabi ki donarak telef olur. Biz bunlara müsaade etmeyiz. İnşallah şimdi yaptığımız gibi her zaman yapacağız. Hiçbir zaman hayvanlarımızı dışarıda bırakmayacağız" dedi.

Terk edilen hayvanlar koruma altına alındı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Şırnak Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
12:29
İkindi
15:27
Akşam
17:54
Yatsı
19:10

Şırnak Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Deniz Eczanesi
Uludere
Derman Eczanesi
Silopi
Şimşek Eczanesi
Idil
Aksoy Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cizre’de üstyapı çalışmaları

Cizre’de üstyapı çalışmaları

Şırnak’ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Şırnak’ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta eğitime kar engeli

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.