Terk etti nasıl yazılır? Terk etti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Etmek ve olmak yardımcı filleri ile oluşturulan birçok ifade vardır. Bu ifadeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Hangi ifadenin nasıl yazılacağını belirlemek için Türkçe Yazım Kuralları geliştirilmiştir. Oluşturulan kurallara uyulmaması halinde yazım hatası yapılmış olur. Terk kelimesi ve etmek yardımcı fiili ile oluşturulmuş olan terk etmek ifadesi de yazımında en sık hata yapılan ifadelerden biridir.

Terk etti nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre terk etmek, salıvermek, bakmamak, ihmal etmek, ayrılmak gibi farklı anlamlara karşılık gelebilir. Bu ifadenin yer aldığı cümlenin bütününe bakarak hangi anlamı ile kullanıldığını anlayabilmek mümkün olur. Terk etmek ya da terk etti TDK Sözlük sayfasına göre de ayrıl yazılması gereken bir ifadedir. Kelime grubu olarak bitişik yazılması yanlış kabul edilmiş bir ifadedir. Türkçe yazım kurallarına göre bu kelime grubu ayrı yazılmalıdır.

Terk etti ayrı mı yazılır?

Türkçede etmek, eylemek, edilmek, olmak ya da olunmak gibi yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulan birleşik her fiil ayrı yazılır. Ancak ayrı yazımı da Türkçe yazım kurallarına göre belirlenir. Bu kurallar doğrultusunda bazı istisnai durumlar vardır. Eğer etmek, olmak, eylemek ve benzeri yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulan kelime gruplarında eğer ilk kelimede hiçbir ses türemesi ya da ses düşmesi olmuyorsa o söz grubu ayrı olarak yazılmalıdır. Terk etti yazımı da bu kural doğrultusunda ayrı yazılması gereken bir söz grubudur.

Terk etti bitişik mi yazılır?

Kelimelerin ya da söz gruplarının yazılışında hata yapılmaması için Türkçe yazım kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda etmek, olmak gibi yardımcı fiillerin kullanıldığı birleşik fiil türünde ifadeler genel olarak ayrı yazılır. Terk etmek ya da terk etti doğru yazılışı da bu kurallara göre ayrı olmalıdır. Bu ifadenin bitişik olarak yazılması bir yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Çünkü terk kelimesi etmek kelimesi ile birleşirken hiçbir ses türemesine ya da düşmesine uğramamıştır.



