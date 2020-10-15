Termal kaplıcaları kitap oldu

Yalova İl Genel Meclisi’nin bastırdığı “Tarihi ve Çevresiyle Yalova Termal Kaplıcaları" kitabı yurt içi ve dışındaki kütüphanelere gönderilecek.

İl Özel İdaresi bütçesi ile Prof. Dr. Nurhan Atasoy öncülüğünde hazırlanan “Tarihi ve Çevresiyle Yalova Termal Kaplıcaları” kitabı, Termal ilçesi ve kaplıcaların tarihi ve bölgenin jeopolitik özelliklerini gün yüzüne çıkarmasının yanı sıra kaynaklara dayalı gerçek tarihçesine de yer veriyor. Kitabın, kütüphaneler başta olmak üzere üniversiteler, çeşitli yerli yabancı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi konusu görüşülerek karar bağlanmıştı. Kitap, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, PTT Başmüdürü Selçuk Tokay, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Mehmed Burhan Topsöğüt ve Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu tarafından son kontrolleri yapılarak PTT aracılığıyla Yalova’dan gönderilecek. Kitap, ülkemizdeki kütüphanelere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Fransa, Polonya, Danimarka, İsviçre, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Çekya, Hindistan, Japonya, Rusya’ya yurtdışındaki kütüphanelere gönderilmek üzere toplam 110 yere gönderilecek.



