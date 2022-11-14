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Termal sularda şifa arayan engelli aileleri, Karahayıt’ta konaklama desteği istiyor

14.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de Pamukkale’nin dünyaca ünlü termal sularında şifa arayan engelli aileleri, tesislerin bulunduğu Karahayıt Mahallesi’nde konaklama konusunda destek bekliyor.

Termal sularda şifa arayan engelli aileleri, Karahayıt’ta konaklama desteği istiyor

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Pamukkale’nin termal sularında şifa arayan engelli aileleri, tedavi olmak için ülkenin farklı bölgelerinden geliyor. Engelli yakınlarının tedavileri için bir süre Karahayıt’ta konaklamak zorunda olan aileler, bu konuda kendilerine yardım edilmesini istiyor. Bölgede bulunan kamuya ait kullanılmayan tesisteki bloklardan bazılarının kendilerine tahsis edilmesini isteyen aileler, yetkililerin duruma el atmasını bekliyor.

“OTELLERE AYLIK 10-15 BİN TL ARASINDA ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan sanatçı Umut Dal da Serebral Palsi ve Miyopati hastası kızının tedavisi için Karahayıt’a yerleşmek zorunda kalan isimlerden birisi oldu. Tedavinin sürdürülebilmesi için konaklama desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Umut Dal, topluma mal olmuş bir sanatçı olarak ailelerin yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalamadığını kaydederek; “Bizler burada devletimizin yardım kampanyaları ile destekleyip gönderdiği ya da arabasını evini satarak ayağa kalkıp yürümek için mücadele eden hastalarız, burada kiralık ev bulamıyoruz.

Apart otellere aylık 10-15 bin TL konaklama ücreti ödemek zorundayız. Yürüyebilmek için fizyoterapiye muhtacız, aramızda SMA TİP 1 TİP 2 - MS, SP, CAM, beyin kanamasından kaynaklı felçliler, iş kazasından kaynaklı ya da düşme sonucu meydana gelen omurilik felci, trafik kazasından kaynaklı yürüme konuşma, yemek yeme ve özel ihtiyaçlarını karşılama yetisini kaybetmiş hastalarız. Tedavi sürecimizde devletimize ait olan 10 bloklu SİBA otelin 2 bloğunun biz engelli ailelere tahsis edilmesini istiyoruz. Yetkililerden, Dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan, Engellilerin tedavilerinde daha başarılı sonuçlar almamıza katkı sağlayacak Engelliler Konağı projemize destek vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

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