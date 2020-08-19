Termal suyu sayısız hastalığa iyi geliyor

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grup bünyesindeki Yalova Terma City’nin termal sularının romatizma ve kas hastalıkları da dahil çok sayıda hastalığa iyi geldiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nın hazırladığı raporla belgelendi.

Yalova Terma City'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki termal sağlık kaynaklarının her gün yeni bir özelliği daha keşfediliyor.

Türkiye'nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşıyor.

Romatizmadan cilt rahatsızlıklarına, kireçlenmeden bel fıtığına kadar birçok hastalığa iyi gelen termal suların faydaları saymakla bitmiyor.

Türkiye, kaplıca ve hamam kültürü bakımından zengin bir geçmişe sahip bir ülke konumunda bulunuyor. Yeraltı termal kaynakların Anadolu’nun dört bir yanında bulunması vatandaşları termal sulara karşı her daim aşina kıldı.

Yıllardır sağlık açısından önemli bir yer tutan termal suların yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi bulunuyor. Terma City, sağlığın yanında konforu ve sosyal donatıları da düşünerek yeni nesil gençleri de termal turizme çekiyor.