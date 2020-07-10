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Termal tabletlerle daha güvenli geçiş

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüse karşı mücadelesine bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirdi.

Yeni tip korona virüse karşı mücadelesine bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirdi. Vatandaşların ateş ölçümünü temassız bir şekilde yapan termal tabletler maskesiz kişileri de uyarıyor.

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Büyükşehir Belediyesinin bazı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ana girişi, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ana girişi ile üst girişi ve Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi’nin ana girişi ile nikah salonu girişine maske tanıma ve ateş kontrolü yapan termal tabletler yerleştirildi.

Maskesiz geçişe izin yok
Tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri artık termal tabletler tarafından yapılırken, maske kullanım kontrolleri de cihazlar tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Termal tabletler maskesiz giriş anında sesli olarak "Maskeniz yok" uyarısı veriyor. Vücut sıcaklığını temassız bir şekilde ölçüm yapan termal tabletler, sesli ikazlar ile vatandaşların Büyükşehir Belediyesi hizmet noktalarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde erişimlerine yardımcı oluyor.

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