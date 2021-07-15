YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. "Termal turizmin başkenti" Kurban Bayramı tatiline dolu girecek

"Termal turizmin başkenti" Kurban Bayramı tatiline dolu girecek

15.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'daki termal otellerde, yüzde 90'lara ulaşan doluluğun, bayrama kadar yüzde 100'e ulaşması öngörülüyor - Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan: - "Rezervasyon için gece gündüz gelen telefonlar daha arttı. Kalan yüzde 10-15'lik kısım da birkaç gün içerisinde tamamen dolacaktır. Kurban Bayramı'na yüzde 100 dolu bir şekilde girilecektir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Türkiye'nin önemli gastronomi ve termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki otellerin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen lokasyonların başını çekiyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste, yerli turistler hem tatil yapacak hem de şifalı sularda tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'ın, yılın 12 ayı boyunca hizmet verdiğini söyledi.

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz itibarıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerdeki rezervasyon sayılarının sürekli arttığını dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Salgın süresi boyunca misafirlerimiz, termal turizmi ve Afyonkarahisar'ı çok özlemişler. Bunu bizlere söyleyenler şimdi çok mutlular. Cumhurbaşkanımız da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Açıklamadan önce bizim Afyonkarahisar'daki otellerdeki doluluk oranımız yüzde 85- 90'lar civarındaydı. Açıklamadan sonra, rezervasyon için gece gündüz gelen telefonlar daha arttı. Kalan yüzde 10-15'lik kısım da birkaç gün içerisinde tamamen dolacaktır. Kurban Bayramı'na yüzde 100 dolu bir şekilde girilecektir."

Gümüşhan, son yıllarda yapılan yatırımlarla Afyonkarahisar'da turizm çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

- "Turizmde 2021 yılı Afyonkarahisar için altın bir yıl olacak"

İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki yeni turizm destinasyonunun termal turizme de hareketlilik kazandırdığına dikkati çeken Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Turizmde 2021 yılı Afyonkarahisar için altın bir yıl olacak. Buraya gelen misafirlerimiz, Frigya'nın yanında Kocatepe, Mevlevihane ve alışveriş merkezlerinde gezip keyifli vakit geçirebilirler. Turizm çeşitliğimiz ve aktivite alanlarımız çok fazla. Özellikle, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışından da Afyonkarahisar'a ilgi yüksek. Hatta, Romanya ve Bulgaristan'dan araçlarıyla Antalya'ya giden turistler, birkaç gün de Afyonkarahisar'da konaklıyorlar. İlerleyen dönemlerde bölgemize yurt dışından daha çok turist geleceğine inanıyoruz."

Afyonkarahisar'da konaklayan blogger Hayri Altay ise işinin gereği Türkiye ve dünya ülkelerini gezdiğini belirterek, bu kapsamda termal turizm kentinde bulunduğunu söyledi.

Termal turizmde Türkiye'nin bir numaralı şehrinin Afyonkarahisar olduğunu belirten Altay ,"Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak aileler için çok ideal bir şehir. Buranın sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfı ve lokumu herkesçe biliniyor. Yemek olarak ise tandır ve etli ekmeği güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melih Bulu görevden alındı!Melih Bulu görevden alındı!
PARTNERRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdiRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdi
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıAfyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:38
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Karakoç Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.