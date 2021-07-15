"Termal turizmin başkenti" Kurban Bayramı tatiline dolu girecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Türkiye'nin önemli gastronomi ve termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki otellerin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen lokasyonların başını çekiyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste, yerli turistler hem tatil yapacak hem de şifalı sularda tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'ın, yılın 12 ayı boyunca hizmet verdiğini söyledi.

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz itibarıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerdeki rezervasyon sayılarının sürekli arttığını dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Salgın süresi boyunca misafirlerimiz, termal turizmi ve Afyonkarahisar'ı çok özlemişler. Bunu bizlere söyleyenler şimdi çok mutlular. Cumhurbaşkanımız da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Açıklamadan önce bizim Afyonkarahisar'daki otellerdeki doluluk oranımız yüzde 85- 90'lar civarındaydı. Açıklamadan sonra, rezervasyon için gece gündüz gelen telefonlar daha arttı. Kalan yüzde 10-15'lik kısım da birkaç gün içerisinde tamamen dolacaktır. Kurban Bayramı'na yüzde 100 dolu bir şekilde girilecektir."

Gümüşhan, son yıllarda yapılan yatırımlarla Afyonkarahisar'da turizm çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

- "Turizmde 2021 yılı Afyonkarahisar için altın bir yıl olacak"

İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki yeni turizm destinasyonunun termal turizme de hareketlilik kazandırdığına dikkati çeken Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Turizmde 2021 yılı Afyonkarahisar için altın bir yıl olacak. Buraya gelen misafirlerimiz, Frigya'nın yanında Kocatepe, Mevlevihane ve alışveriş merkezlerinde gezip keyifli vakit geçirebilirler. Turizm çeşitliğimiz ve aktivite alanlarımız çok fazla. Özellikle, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışından da Afyonkarahisar'a ilgi yüksek. Hatta, Romanya ve Bulgaristan'dan araçlarıyla Antalya'ya giden turistler, birkaç gün de Afyonkarahisar'da konaklıyorlar. İlerleyen dönemlerde bölgemize yurt dışından daha çok turist geleceğine inanıyoruz."

Afyonkarahisar'da konaklayan blogger Hayri Altay ise işinin gereği Türkiye ve dünya ülkelerini gezdiğini belirterek, bu kapsamda termal turizm kentinde bulunduğunu söyledi.

Termal turizmde Türkiye'nin bir numaralı şehrinin Afyonkarahisar olduğunu belirten Altay ,"Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak aileler için çok ideal bir şehir. Buranın sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfı ve lokumu herkesçe biliniyor. Yemek olarak ise tandır ve etli ekmeği güzel." ifadelerini kullandı.

