Termal zengini Taraklı normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Artık dünya ülkelerinin öncelikli konusunun sağlık olduğuna dikkati çeken Tunç, ülkede son süreçte sağlık turizmi konusunda çok ciddi bir hareketliliğin başladığını belirtti.

Tunç, bu tür projelerde sadece termal veya tatil düşüncesinin bulunmaması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İkisini bir araya getirdiğimiz zaman termal tatil olur. Yani hem tatil hem sağlık olacak. İkisini birlikte yaptığınız zaman başka bir konsepte ulaşmış oluyorsunuz. Ama bu şu ana kadar geldiğimiz alışkanlıklarla da sürdürebileceğimiz bir şey değil. Yani sadece termalin, havuzun olduğu bir yapıdan bahsetmiyoruz. Spor, sağlıklı beslenme, zayıflama, fiziksel aktivite, meditasyon gibi birçok faktör bir araya gelerek, katma değerli bir turizm çeşidine dönüşmeli.

Taraklı özelinde değerlendirdiğimizde ise karşımızda tarih, doğa, temiz hava ve gastronomi gibi birçok alan var. Şu anda biz tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Sadece 100 kilometre çapımızda her gün bir yere gitsek, bir ayda bitiremeyeceğimiz tarihi güzellikler var. Deniz 1 saat uzağımızda, hemen yanı başımızda yayla var, biraz öteye gittiğinizde Göynük. Müthiş bir aks üzerinde tarihi, kültürü, doğayı bulabileceğiniz bir mekandasınız."