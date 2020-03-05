YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme Belediye Meclisi’nden anlamlı hareket

Terme Belediye Meclisi’nden anlamlı hareket

SAMSUN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:38 | Son Güncelleme

Terme Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Mart Ayı Toplansıtı’nda Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib’de şehit olan kahraman askerler için ortak bildiri yayımlandı.

Terme Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Mart Ayı Toplansıtı’nda Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib’de şehit olan kahraman askerler için ortak bildiri yayımlandı. Toplantıda meclis üyeleri aldıkları ortak kararla huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Terme Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Başkanvekili Mehmet Devranlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İdlib’de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına okunan kınama bildirisi ile tepki gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Terme Belediye Meclisi adına AK Parti Belediye Meclis Üyesi Cem Devranlı tarafından kınama bildirisi okundu.
Tüm Meclis Üyelerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"27 Şubat 2020 gecesi ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere Suriye’nin İdlib kentinde bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış 36 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 32 kahraman Türk askerimiz yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Terme Belediye Meclisi’nde aşağıda imzası bulunan meclis üyeleri olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için yapılan ve yapılacak olan her çalışmaya destek veriyoruz. Terme Belediye Meclisi, Mehmetçiklerimizin yanındadır. Allah aziz Türk askerlerimizin Müslüman aleminin yar ve yardımcısı olsun.”
Ayrıca mecliste ortak bir karara da imza atan meclis üyeleri huzur haklarını TSK Mehmetçik Vakfı’na Bağışlayarak, örnek bir harekete imza attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Samsun Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
12:51
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Anıl Eczanesi
Ilkadim
Murat Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.