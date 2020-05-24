YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme Belediyesi bayramı evlere taşıdı

Terme Belediyesi bayramı evlere taşıdı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.05.2020 19:28 | Son Güncelleme

Terme’de Ramazan Bayramı, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak kutlansa da bayramın coşkusu Terme Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikle evlere taşındı.Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tatsız geçen bayramı Terme Belediyesi ekipleri hazırladığı bayram etkinliği ile tatlandırdı.Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı bayram etkinliğinde konvoy halinde sokak sokak gezen belediye ekipleri, çocuklara çikolata ve şeker dağıttı.

Terme’de Ramazan Bayramı, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak kutlansa da bayramın coşkusu Terme Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikle evlere taşındı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tatsız geçen bayramı Terme Belediyesi ekipleri hazırladığı bayram etkinliği ile tatlandırdı.
Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı bayram etkinliğinde konvoy halinde sokak sokak gezen belediye ekipleri, çocuklara çikolata ve şeker dağıttı. Başkan Ali Kılıç çocukların bayramını bizzat kutladı.
Daha güzel günlerin yakın olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu yıl korona nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin mahsun kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Biz de düşündük onlar dışarı çıkamıyorsa biz onlara gideriz dedik ve sokak sokak gezerek hemşehrilerimizin bayramlarını kutlayarak, şeker ve çikolata ikram ettik. Böylece her bayram kapı kapı gezerek şeker toplayan çocuklarımızın da gönlünü de almış olduk. Onların da boynunu bükük bırakmadık. Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin ve hemşehrilerimin Mübarek Ramazan Bayramını tekrardan kutluyorum.
Etkinliğe Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Alemdar ve Yasin Çakır da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Samsun Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:09
Sabah
05:01
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:02
Yatsı
21:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.