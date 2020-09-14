Terme Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor

Terme Belediyesi, 21 Eylül’de okul öncesi ve 1. sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan tüm okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemi başlattı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatı ile ilçe genelinde 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi tüm okullarda korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.

“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun bir hijyen çalışması yürüttüklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “21 Eylül’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarımızda ekiplerimiz tarafından dezenfekte işlemi başlatıldı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu anlamda da tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, 21 Eylül’e kadar tüm okullarda dezenfekte çalışmalarının tamamlanacağını dile getirdi.

