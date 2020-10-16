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Terme’de 200 öğrenciye tablet

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Alt yapı eksikliklerinden dolayı uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler için başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi kapsamında Terme’de ilk etapta 200 öğrenciye tabletleri dağıtıldı.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sınıf Tam Öğretmenim’ projesine, Samsun’un Terme ilçesinden 200 tablet desteği sağlandı.İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve odalar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim kapsamında teknolojik ekipman yetersizliğinden dolayı öğrencilere derslerinden geri kalmamaları için tablet desteğinde bulundu.Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törenle birlikte Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğrencilere tabletleri dağıttı.Öğrenciler için tüm mücadelenin verileceğini belirten Kaymakam Murat Zadeleroğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün etkilerinden dolayı yeni bir yaşam şekli belirleniyor.

Alt yapı eksikliklerinden dolayı uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler için başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi kapsamında Terme’de ilk etapta 200 öğrenciye tabletleri dağıtıldı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sınıf Tam Öğretmenim’ projesine, Samsun’un Terme ilçesinden 200 tablet desteği sağlandı.
İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve odalar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim kapsamında teknolojik ekipman yetersizliğinden dolayı öğrencilere derslerinden geri kalmamaları için tablet desteğinde bulundu.
Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törenle birlikte Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğrencilere tabletleri dağıttı.
Öğrenciler için tüm mücadelenin verileceğini belirten Kaymakam Murat Zadeleroğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün etkilerinden dolayı yeni bir yaşam şekli belirleniyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde ilçemizde alt yapı sorunu yaşayan ya da teknolojik gereksinimlerdeki eksikliklerden dolayı eğitimden uzak kalan öğrencilerimiz için tablet desteği kampanyamız sonucunda bugün öğrencilerimize tabletlerini dağıttık” dedi.
Eğitim-öğretim yılı içerisinde okulların dezenfekte işlemlerinin ve teknolojik ekipman desteğinin öğrencilere sağlanacağını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Okullarımız, servis araçlarımız dezenfekte edilmiş durumda. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde ne yazık ki internet alt yapısı olmayan mahallerimiz var. Buralarda da uzaktan eğitime destek amacıyla EBA Mobil Destek Araçlarımız kablosuz internet sağlayarak öğrencilerimize destek verecekler. Geleceğimizin parlak çocukları için mücadelemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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