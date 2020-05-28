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Terme’de camiler ibadete hazır

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerdeki dezenfekte ve çevre düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.Terme Belediyesi, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerin içlerinde ve avlularında düzenleme, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak, camileri aylar sonra kılınacak ilk Cuma Namazı için hazırladı."Tedbiri bırakmayacağız"Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların tamamlandığını belirterek, “29 Mayıs tarihinde camilerimiz yeniden cuma namazı ile öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınacağı döneme girecek.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerdeki dezenfekte ve çevre düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.
Terme Belediyesi, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerin içlerinde ve avlularında düzenleme, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak, camileri aylar sonra kılınacak ilk Cuma Namazı için hazırladı.

"Tedbiri bırakmayacağız"
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların tamamlandığını belirterek, “29 Mayıs tarihinde camilerimiz yeniden cuma namazı ile öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınacağı döneme girecek. Bu sürece hazırlık çalışmalarına hızla başlayarak tamamladık. Camilerimizin içinde genel temizlik, hijyen ve dezenfekte çalışması ile detaylı temizliği yapıldı. Avlularda ise büyüyen yabani bitkiler kesildi, namaz dışarıda kılınacağı için tertemiz bir ortam hazırlandı ve sosyal mesafe çizgileri çizildi. Salgın süresince iyi bir sınav veren ülkemiz, insanlarımızın bir süre daha sabretmesi ve gösterecekleri özveri ile güneşli günlere ulaşacaktır. En başından beri ciddiyetle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilemi de kendi ve sevdiklerinin sağlıkları için açıklanan tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum” dedi.

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İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Efe Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
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