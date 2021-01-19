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Terme’de kar mesaisi sürüyor

19.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Terme Belediyesi, bölgede etkili olan yoğun kar yaşının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor.

Terme Belediyesi, bölgede etkili olan yoğun kar yaşının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezindeki gizli buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışmaları başlatıldı.
Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer yer etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Samsun’un Terme ilçesinde ise belediye ekipleri ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Terme Belediyesi’nin 18 araçlık kar temizleme filosu ve 52 kişilik ekibi ulaşımın aksamaması için, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklığı olan Örencik Mahallesi’ne kadar yüksek kesimlerde bulunan birçok mahallede karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Kar yoğunluğunun bulunduğu mahallerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam edeceğini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kar yağışının ilçemizde etkisini gösterdiği ilk dakikadan itibaren ekiplerimiz hazırlanmış ve karla mücadele çalışmalarımız başlamıştır. İş makinelerimiz sürekli olarak sahada çalışmalarını sürdürmektedirler. Şehir içerisinde ve diğer mahallelerimizde gece yarısından itibaren meydana gelen gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sahada bulunan ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi.

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