YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme’de su kesintileri sona erdi

Terme’de su kesintileri sona erdi

SAMSUN HABERLERİ  | 29.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, SASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma ile ilçeye saniyede 55 litre ek su gönderilmeye başladığını ifade ederek, ilçede yaşanan su kesintilerinin sona erdiğini müjdeledi.Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, son haftalarda ilçede kuraklık kaynaklı yaşanan su sorunu çözmek adına SASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ifade ederek, Köybucağı ve Salıpazarı bölgelerinde açılan 3 yeni sondaj kuyusu ile içme suyu hattına saniyede 55 litre takviye yapıldığını dile getirdi.Basınç sorunu çözülecekSondaj kuyularından yapılan saniyede 55 litrelik takviye ile ilçede yaşanan su basıncı sorununun da ortada kalktığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Son haftalarda ilçemizde kuraklık, kaçak tarımsal sulama ve nüfus artışı ile birlikte yaşanan su sorununa SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yeni sondaj kuyusu ile takviye yapılarak çözüm üretildi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, SASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma ile ilçeye saniyede 55 litre ek su gönderilmeye başladığını ifade ederek, ilçede yaşanan su kesintilerinin sona erdiğini müjdeledi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, son haftalarda ilçede kuraklık kaynaklı yaşanan su sorunu çözmek adına SASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ifade ederek, Köybucağı ve Salıpazarı bölgelerinde açılan 3 yeni sondaj kuyusu ile içme suyu hattına saniyede 55 litre takviye yapıldığını dile getirdi.

Basınç sorunu çözülecek
Sondaj kuyularından yapılan saniyede 55 litrelik takviye ile ilçede yaşanan su basıncı sorununun da ortada kalktığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Son haftalarda ilçemizde kuraklık, kaçak tarımsal sulama ve nüfus artışı ile birlikte yaşanan su sorununa SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yeni sondaj kuyusu ile takviye yapılarak çözüm üretildi. Haftalardır süren çalışmalar sonunda meyvesini verdi. İlçemizde su basıncı ile ilgili sorunlarda ortadan kalktı. İlçe içme suyu hattına yapılan 120 litrelik su girişi yeni sondaj kuyularından gelen su ile 55 litre daha artarak, saniyede 175 litre civarına ulaştı. Su basıncının artması ile yüksek katlarda yaşanan su problemi de ortadan kalkacak” dedi.

SASKİ’ye teşekkür
Başkan Kılıç, “SASKİ tarafından Salıpazarı ve Köybucağı’nda yapılan sondaj çalışmaları ile ilçemizde yaşanan su sorunu bayram öncesinde çözüme kavuştu. Haftalardır yaşanan sorunu çözmek için özverili şekilde çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir başta olmak üzere SASKİ Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. İnşallah, Salıpazarı barajının tamamlanması ile ilçemizin sel ve su sorunundan kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsun Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:02
Yatsı
21:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi İtalya’da gönülleri fethetti

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi İtalya’da gönülleri fethetti

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.