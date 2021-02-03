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Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı

03.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden terör gazisi Mehmet Yılmazlar (82) Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.Gaziantep’te özel bir hastanede bir süredir sağlık nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden Gazi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılmazlar, Kilis’te dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden terör gazisi Mehmet Yılmazlar (82) Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep’te özel bir hastanede bir süredir sağlık nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden Gazi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılmazlar, Kilis’te dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kilis Asri Mezarlık’ta düzenlenen cenaze namazına ve törene, Kilis Valisi Recep Soytürk,1’inci Hudut Alay Komutanı Vekili Piyade Albay Mesut Denli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile çok sayıda kişi katıldı.
Jandarma Uzman çavuş Mehmet Yılmazlar’ın 1980 yılında Ordu’da terör saldırısında gazi olduğu öğrenildi.

Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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