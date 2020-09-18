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Terör gazisinin oğlu, babasını yaralayan mermi çekirdeğini boynunda taşıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Terör gazisinin oğlu, babasını yaralayan mermi çekirdeğini boynunda taşıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde 14 yaşındaki Emir Bozkurt, terör gazisi olan babasını yaralayan mermi çekirdeğini hatıra olarak boynunda taşıyor.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçe merkezinde bulunan gazileri ziyaret eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1993 yılında Hakkkari’de bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada ayağından yaralanarak gazi olan Jandarma Er Abdulvahap Bozkurt’u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sarı, Gazi Bozkurt’un çocukları ile de yakından ilgilendi.

Sohbet sırasında Gazi Bozkurt’un oğlu Emir Bozkurt’un boynundaki mermi çekirdeğinin babasına ait olduğunu öğrenen Mehmet Sarı, "Her zaman şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim gururumuz olmuştur. Onların emeği hiçbir şey ile ödenmez." dedi.

Gazi olmanın mutluğunu ve onurunu yaşadığını dile getiren Abdulvahap Bozkurt ise "1993 yılında çıkan çatışmada keskin nişancı tüfeğinden çıkan mermiyle yaralandım. Tedavimin ardından beni yaralayan mermiyi boynumda taşıdım . Bugün ise 14 yaşına giren oğlum o mermiyi boynunda taşıyor. Bu vatana hizmet etmek ve vatan uğruna yaralanmak ve gazilik unvanına kavuşmak benim için şereftir." diye konuştu.

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