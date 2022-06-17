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Terör örgütü DEAŞ adına para topladıkları iddia edilen 24 zanlıdan 19'u yakalandı

17.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla toplanan yaklaşık 1,5 milyon liranın, Hatay sınırında çekilerek, giriş çıkış yapanlarla Suriye'ye nakledildiği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla terör örgütü DEAŞ adına 1,5 milyon lira topladıkları ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ ile iltisaklı şahıslara yönelik "terörün finansmanı" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada, bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden çağrı yaparak para topladığı belirlendi.

Yapılan çağrılarda tespit edilen banka ve PTT hesaplarına yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900'ü aşan şahıs tarafından fonlandığı tespit edildi.

İncelemelerde örgütle bağlantıları tespit edilen ve hesaplara 20 bin liranın üzerinde para gönderen kişiler için ayrıca bir MASAK raporu daha alındı.

Yapılan ikinci inceleme sonucunda 22 kişinin "ara toplayıcı" olarak hesap hareketlerinde, 2 kişinin de "ana toplayıcı" olarak görev aldığının belirlenmesi üzerine 24 zanlının yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 19'u yakalanırken, diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dosya kapsamında tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, örgüt iltisakları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak, örgütsel olduğu konusunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon lira üzerinde para hareketinin bulunduğu kaydedildi.

Zanlıların topladıkları paraların, Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği belirtildi.

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