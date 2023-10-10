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  4. Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

10.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK raporlarının analiz edilmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı ve topladığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Konya ile Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir DEAŞ terör örgütü

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