Terör örgütü DEAŞ'ın, sözde Türkiye emiri Özden'e gönderdiği talimatlar itirafçı ifadesinde

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanıktan biri, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e gönderilen talimatları anlattı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte örgüt adına aktif faaliyetlerde bulundukları iddia edilen tutuklu İ.K. ve E.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık İ.K, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğunu ve DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Liseden tanıdığı A.Ü. ve arkadaşlarının, kendisini terör örgütü DEAŞ'a yönlendirdiğini ve ilk olarak emirliğini E.M'nin yaptığı "Meydan grubu" içerisinde bulunduğunu anlatan İ.K, 2019'da Telegram programı aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarıyla görüştüğünü ve bu konuşmayı "Ebu Hamza" kod adlı Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in verdiği adresten gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sanık İ.K, 2019'un yaz aylarında Adana'da DEAŞ ile bağlantılı "Yamaçlı Grubu" sohbetlerine gitmeye başladığını ve burada birçok örgüt mensubuyla tanıştığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı: "Yamaçlı Grubu'ndaki kişiler bana Mahmut Özden'in terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye emiri olduğunu söyledi. Örgüt içerisinde bize Suriye ve dışarıda bulunan örgütün üst düzey yöneticileriyle sadece Mahmut Özden üzerinden irtibata geçildiği söylendi. Türkiye'nin birçok ilinden örgüt üyelerinin Suriye'deki üst düzey DEAŞ yöneticileriyle görüşmek için Mahmut Özden'den bizzat izin aldıklarını öğrendim. Mahmut Özden, izin aldıktan sonra görüşmek isteyen örgüt mensubuna Telegram kanalı adresini veriyor, aralarında oluşturdukları şifreleme sistemiyle konuşuyorlardı." - "Örgütün üst düzey yöneticileri, Özden'e talimatlar gönderiyordu" Sanık İ.K, "Yamaçlı Grubu"nda düzenlenen sohbetlere bir yıl boyunca katıldığını, bunların Özden'in evinin alt katında yapıldığını bildirdi. Örgütsel ders ve sohbetlerin Özden ve DEAŞ üyesi 3 kişi tarafından yapıldığını belirten İ.K, şöyle devam etti:

"Suriye'deki örgütün üst düzey yöneticileri Mahmut Özden'e örgüt talimatının yer aldığı, altında terör örgütü DEAŞ'ın mührü bulunan yazılı talimatlar gönderiyorlardı. Altında DEAŞ mührü bulunan bu talimatlar gerçek olup, neler yapılması ve nelere uyulması yönünde gelen talimatlardır. Ders ve sohbetler 2 aşamalı yapılmaktaydı. Birinci aşama örgüte yeni katılan kişilere, ikinci aşama örgüt içerisinde eski olan DEAŞ'ın fikir ve düşüncelerini benimseyen kişilere yapılıyordu." Sohbetlerde Özden'in, "DEAŞ adına tebliğ yaparak örgüte elaman kazandırmamızın yeryüzünde yapacağımız her şeyden daha hayırlı olacağını söylemişti." dediğini kaydeden İ.K, şu ifadeleri kullandı: "Mahmut Özden, Suriye'den kendisine talimat geldiğini, örgütün paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Örgüt için 'Yamaçlı grubu' içerisinde para toplanırdı. Toplanan paralar Mahmut Özden aracılığıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarına gönderilirdi. Bu paranın bir kısmının Suriye'ye terör örgütü DEAŞ'a katılan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve cezaevinde bulunanların ailelerine yardım olarak verildiğini duydum."