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Terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıklar yargılanıyor

07.01.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıklar yargılanıyor

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladıkları iddiasıyla haklarında "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar N.Y, B.E, M.Ö, S.E. ve E.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık F.Y'nin katılmadığı mahkemede müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede beyanı alınan sanık N.Y, suçlamaları kabul etmediğini ve El Kaide terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savunarak, "Müşteki Ü.S. ile aramızda görüşme geçtikten yaklaşık 10 ay sonra bu olaylar yaşanmıştır. Benim amacım herhangi bir husumet çıkmadan olayların uzlaşıyla son bulmasıydı. Ben müşteki Ü.S'yi asla tehdit etmedim. Silahla iş yerine gitmedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütüyle bir bağlantılarının bulunmadığını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirterek tahliye ya da beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık R.S. hakkında açılan davanın yargılama dosyasıyla birleştirilmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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