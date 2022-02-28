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Terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıklar yargılanıyor

28.02.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu 5 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladıkları iddiasıyla haklarında "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar N.Y, B.E, M.Ö, S.E. ve E.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık F.Y'nin katılmadığı mahkemede diğer tutuksuz sanık R.G. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede bir önceki celse birleşen dosya kapsamında beyanı alınan sanık R.G, suçlamaları kabul etmediğini ve El Kaide terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savunarak, "Olay günü Adana'da müşteki Ü.S. ile görüştüm. Ben oraya arkadaşım olan İ.D'nin istemesiyle gittim. İ.D. bana 'Ü.S. ile aramda alacak verecek mevzusu var sende şahit ol' dedi. O yazıhanede sadece huzurda bulunan sanıklardan M.Ö'yü gördüm. Diğer sanıkları görmedim. İddianamede belirtildiği gibi olay yerinde 'mahkeme kurulacak, hüküm verilecek' şeklinde bir konuşma geçmedi." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütüyle bir bağlantılarının bulunmadığını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirterek tahliye ya da beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tutuklu sanıkların adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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