Terör örgütü PKK/KCK üyelerini Suriye'ye geçiren 2 yabancı uyruklu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yeni katılanları Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır hattından Suriye'ye geçiren 2 yabancı uyruklu operasyonla yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince son bir haftada Kızıltepe sınır hattından Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında, farklı illerden Kızıltepe'ye gelenlerin Suriye'ye illegal yollardan geçmesine yardım ettiklerini itiraf etti.
Haklarında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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