Terör örgütü PKK/KCK üyelerini Suriye'ye geçiren 2 yabancı uyruklu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yeni katılanları Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır hattından Suriye'ye geçiren 2 yabancı uyruklu operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince son bir haftada Kızıltepe sınır hattından Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında, farklı illerden Kızıltepe'ye gelenlerin Suriye'ye illegal yollardan geçmesine yardım ettiklerini itiraf etti.

Haklarında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

