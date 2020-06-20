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Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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