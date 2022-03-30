Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Mehmet Eren'in acısı dinmedi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca 30 Mart 2018'de düzenlenen saldırıda 44 yaşında şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Eren'in yakınları, hain saldırıyı unutamıyor.

Şehidin 84 yaşındaki babası Abdulhalik Eren, AA muhabirine Kürtçe yaptığı konuşmada, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Teröristlerin ülkenin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ancak başarılı olamayacağını belirten Eren, "Allah'a hamdediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumu şehit ettiler. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Başımı mezara koyana kadar teröristlerin bu saldırısını unutmayacağım. Fotoğrafına baktıkça gözlerim doluyor. Bu saldırıyı unutur muyum? Allah yanlarına bırakmasın." dedi.

Şehidin eşi Ayten Eren de acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının her zaman babalarını sorduğunu ifade eden Eren, "Ben de onlara saldırıda şehit düştüğünü anlatıyorum. Babaları şehit olduğunda en küçüğü 2 yaşındaydı. İlk gün de söylediğim gibi gerekirse bu yola 9 çocuğumun hepsini feda ederim. Vatan için ne gerekiyorsa yaparım." diye konuştu.

Saldırının ardından devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayan Eren, 2 oğlunun işe yerleştirildiğini bildirdi. Eren, "Çocuklarım işe girince evimizi köyden merkeze taşıdık. Ev aldık ve eşimin fotoğraflarını odaya astım. Eşim iyi bir insandı." dedi.

- "Biz de Kürt'üz ama o teröristlerin karşısındayız"

Şehidin kızı Sedanur Eren de lisede okuduğunu, babasının görevini tamamlamak için polis olmak istediğini anlattı.

"Babam gibi bu vatan savunmasında ben de görev alacağım inşallah." diyen Eren, şöyle devam etti:

" Babamla aramız çok iyiydi. Babamı çok özledik, çok üzgünüz. Acımız halen taze, aklımızdan gitmiyor. Bunu yapanlar sözde Kürtlerin hakkını savunuyor ama en büyük zararı Kürtlere veriyor. Biz Kürt değil miyiz? Biz de Kürt'üz ama o teröristlerin karşısındayız. Vatanımız, bayrağımız için her şeyi yaparım. Bunu yapanların Kürtlerle bir ilgisi yok."

Şehidin oğlu Metin Eren de o günü hiçbir zaman unutamayacaklarını belirterek, terör örgütünü lanetlediklerini kaydetti.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de düzenlenen saldırıda, güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

