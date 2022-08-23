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Terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

23.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

Başkentte terörle mücadele ekiplerince, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik siber devriye çalışmalarında, 6 sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı belirlendi.

Zanlıların bu hesaplar aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki operasyonlarına yönelik terör örgütü PKK/KCK'yı destekledikleri, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlenerek harekete geçildi.

Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen 6 zanlı, başsavcılık ile koordine kurularak düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

Zanlıların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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