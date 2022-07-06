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Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı

06.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Janadarma Karakol ve TEM Şubesi ekipleri, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla aranma kaydı bulunan H.R'nin İstanbul'dan Muş'a otobüs ile seyahat edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.R'nin seyahat ettiği otobüsü Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde bir dinlenme tesisinde durdurarak zanlıyı yakaladı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Düzce propaganda terör örgütü

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