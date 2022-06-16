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Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı

16.06.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen A.S'nin Dümrek Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, A.S'yi kısa sürede yakaladı.

Mihalıççık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, cezaevine teslim edildi.

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