Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada kapsamında yakalanan şüpheli kadın, örgütün zulmünü anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralık ayında yakalanan Z.C'nin (26) ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki soruşturma devam eden Suriye uyruklu Z.C'nin savcılığa verdiği ifadede, örgüt hakkında detaylı bilgiler verdi.

Suriye'de Aynularap (Kobani) yakınlarındaki köyde ailesiyle yaşadığını ve terör örgütü YPG/PKK'nın köylerine geldiğini anlatan Z.C, "Evde yalnız olduğum vakit 3 örgüt mensubu evimize geldi. Şahıslardan biri sarıldı, beni öpmeye çalıştı. 'Biz sizi özgürleştireceğiz' şeklinde sözler söyledi ve örgüte katılmam konusunda ikna etmeye çalıştılar. Ben örgüte katılmak istemediğimi söyleyince, beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler." ifadesini kullandı.

Daha sonra durumu ailesine anlattığını aktaran Z.C, şöyle devam etti:

"Annem ve babam 'sakın gitme' dediler. Yaklaşık bir ay sonra aynı örgüt mensupları yine eve geldi. Beni ailemle tehdit edip, zorla alarak Aynularap'ın içinde bulunan örgütün kampına götürüp bir odaya koydular. Burada yaşları 10-15 arasında değişen erkek çocuklar vardı. Bu çocuklar annelerinin yanına gitmek için ağlıyorlardı. Onları da zorla getirmişler. Yaklaşık bir saat sonra beni çağırdılar. Beni ikna etmeye çalıştırlar, kod isim vermek istediler, kabul etmedim, 'ailemin yanına gitmek istiyorum' dedim. Kabul etmediğim için beni bir hafta odaya kilitlediler. Her gün gelip ikna etmeye çalışıyorlardı. Çaresiz kaldığım için örgüte katılmayı kabul ettim."