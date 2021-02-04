YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

04.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya'da bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK'nın Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadınının Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşmasından sonra annesi Müdürlüğe teşekkür etmiştir. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Akyazı’da iki sokak yenileniyor

Akyazı’da iki sokak yenileniyor

Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

SUBÜ’nün kampanyasına destekler sürüyor

SUBÜ’nün kampanyasına destekler sürüyor

Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe Karasu oldu

Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe Karasu oldu

Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu

Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu

Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek

Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.