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Terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunan şahıs tutuklandı

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Van’da “PKK/KCK terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunmak” suçundan aranan 1 şahıs tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 Mart 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi.

Van’da “PKK/KCK terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunmak” suçundan aranan 1 şahıs tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 Mart 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan faaliyette ‘PKK/KCK terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunmak’ suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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