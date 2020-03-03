Terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunan şahıs tutuklandı

Van’da “PKK/KCK terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunmak” suçundan aranan 1 şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 Mart 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan faaliyette ‘PKK/KCK terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunmak’ suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

