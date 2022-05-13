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Terör örgütünün Karkamış ilçesine yönelik saldırısı

13.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü saldırının ardından ateş altına alınmaya başlanan Aynularab'ın batı bölgelerinden dumanlar yükseliyor

GAZİANTEP (AA) - Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlayan "cezalandırma atışları" Aynularab'ın batı kesimlerine yönelik sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin dünkü saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yoğun ateş altına alınan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularab'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden atışların ardından yeniden dumanlar yükselmeye başladı.

Havanın aydınlanmasıyla dün vurulan bazı binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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