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Terör propagandası yapan 21 şüpheli yakalandı

İHA İHA
02.04.2024 11:37
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Aydın’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör propagandası yapan 21 şüpheli yakalandı.

Terör propagandası yapan 21 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, silahlı terör örgütlerine destek veren kişilere yönelik önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgiye göre, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü; TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

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