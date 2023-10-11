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Terörden kaçtılar, 33 yıl sonra köylerine dönüp huzur içinde bayramlarını kutladılar

11.10.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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Her yıl Ekim ayında kutlanan Ezidilerin Cema Bayramı, Şırnak’ta ilk defa kutlandı.

Terör nedeniyle bölgeden ayrılan Ezidiler, 33 yıl sonra köylerine dönüp huzur içinde bayramlarını kutladı.

1990’lı yıllardaki terör saldırıları nedeniyle Avrupa’ya göç eden, devletin bölgede sağladığı huzur ortamı ve alt ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte yavaş yavaş köye dönüş yapan İdil’in Mağara köyü sakinleri, 33 yıl aradan sonra ilk defa Cema Bayramı’nı kutladı. Bu çerçevede Şırnak’ın İdil ilçesi Mağara köyünde düzenlenen törenlere çok sayıda insan katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar, ardından merasimlerle devam etti.

"ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN"

Avrupa’dan geldiğini belirten Hamdi Tuncer, "Ben Almanya’dan geliyorum, 1985 yılında köyden çıkmak zorunda kaldık, Almanya’ya geçtik. Cema Bayramı’mız vardı, bayramımızı kutlamak için buraya geldik. Köyümüze dönüş için devlet bize imkan verdi. Yollarımızı yaptı, suyumuzu getirdi. Allah devletten razı olsun. Biz de dönmek istiyoruz, artık orada yaşamak istemiyoruz. Herkes dönmek istiyor. Köyümüz burada, biz burada doğduk, burada yaşamak istiyoruz. O yüzden geri dönmek istiyoruz" dedi. Ata Hemi de Midyat’ta yaşadıklarını ve bayram için Mağara köyüne geldiklerini belirtti.
Şırnak Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus İbrahimoğlu, 6-13 Ekim tarihlerinde her yıl Irak’ın Duhok kentinde kutlanan bayramın bu yıl Ezidilerce kutsal olarak görülen Mağara köyünde ilk kez küçük Laleş olarak kutlanma kararı alındığını söyledi.

"DEVLETİMİZİN BURADA YAPTIĞI PROJE İÇİN ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Bayramın Ezidiler tarafından "Cema" yani "toplanma" anlamında yapıldığını aktaran İbrahimoğlu, "Bayramda pirlerinin önderliğinde mezarlıklar ziyaret ediliyor ve ziyaret esnasında ilahiler ve dualar yapılıyor. Ardından kesilen kurban etleri ziyaretçiler tarafından topluca yeniliyor ve aileler ayrı olarak piknik yapıyor” diye konuştu.
Almanya’dan gelen Mecbure Dündar ise, "Mağara köyünde doğdum, 13 yaşına kadar burada kaldım. Almanya’da yaşıyorum, oradan geldim. Artık her sene bu bayram için geleceğim. Çok kurban kesiyoruz. Biz burada doğduk, burası bizim toprağımızdır. Biz Almanya’da da ölsek, ölülerimizi getirip burada gömüyoruz. Devletimizin burada yaptığı proje için çok sevinçliyiz. Köyümüzün kanalizasyon, elektrik, su, yol çalışması yaptı. Bu çok güzel bir çalışmaydı. Köylüler de yavaş yavaş evlerini onarıyorlar" dedi.

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