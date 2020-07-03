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Terörden temizlenen Sat Gölleri turizme kazandırılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terörden temizlenen ve turizmin merkezi haline gelecek olan Sat Göllerinde incelemelerde bulundu.Vali İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen, ülkemizin nadir güzelliklerinden olan ve Hakkari’de turizmin merkezi haline gelecek olan Sat Göllerinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terörden temizlenen ve turizmin merkezi haline gelecek olan Sat Göllerinde incelemelerde bulundu.
Vali İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen, ülkemizin nadir güzelliklerinden olan ve Hakkari’de turizmin merkezi haline gelecek olan Sat Göllerinde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, terörle mücadelede en ön saflarda yer alan kahraman jandarma komandolar, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, 3 bin 453 rakımlı Varkevik Tepe Üs Bölgesinde ziyaret ederek moral desteğinde de bulundu.
Dört mevsimin bir arada yaşandığı ve bin bir değişik türde çiçeklerin bulunduğu masmavi Sat Göller, bölgesinin çok yakında turizmin merkezi haline gelmesi yörede sevinçle karşılandı.

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