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Terörist cenazesinde propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı

09.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Terörist cenazesinde propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı

Muş’ta 2013 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2013 tarihinde Muş ili Merkez İlçesi Durugöze Köyünde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 hedef şahsa yönelik 06 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı olarak il merkez ve Korkut ilçelerinde icra edilen operasyonda 7 şahsın gözaltına alındığı ve şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi

Muş’ta 2013 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2013 tarihinde Muş ili Merkez İlçesi Durugöze Köyünde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 hedef şahsa yönelik 06 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı olarak il merkez ve Korkut ilçelerinde icra edilen operasyonda 7 şahsın gözaltına alındığı ve şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi

Terörist cenazesinde propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı

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