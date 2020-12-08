Teröristlerce toprağa tuzaklanan bir adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa tuzaklanmış vaziyette amonyum nitratla güçlendirilmiş kilogramlık El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi Ormanları operasyonu kapsamında EYP bulunarak imha edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Sarıkonak ve Doğruyol Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-02 ve Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-162” operasyonları başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Sarıkonak ve Doğruyol Köyü kırsalında daha önceden kullanılmış mevziye tuzaklanmış, toprağa gömülü vaziyette, 1 adet basma tip ateşleme anahtarlı 5 kilogramlık plastik bidon içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP, 10 adet kalem pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

