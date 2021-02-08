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Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

08.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildiBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine; Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik, Trasor, Pasagor, Hoçinik, Düztepe ve Balga köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis merkez kırsalında teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine; Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik, Trasor, Pasagor, Hoçinik, Düztepe ve Balga köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-06 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 7 Şubat 2021 günü merkez ilçesi sorumluluk bölgesinde; 1 adet sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, 2 adet kürek, 2 adet kova, 1 adet çaydanlık ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir. Sığınak ve avcı boy çukurları ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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Sabah
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Öğle
12:31
İkindi
15:22
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
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