Teröristlerin gazetecilik umutlarını yıktığı kızları Hayal'in yolunu gözlüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün telefonla görüştüğü Demir, gazetecilik hayalleri kuran kızından geriye kalan fotoğraf makinesi ile fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.

Acılı anne Süheyla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise okurken hafta sonu dershaneye giden kızının bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi.

Kızının yolunu dört gözle beklediğini ifade eden Demir, şöyle dedi:

"Kızımla birlikte 3 arkadaşı daha gitmişti. Onlar ailelerine not bırakmıştı 'biz dağa çıkıyoruz' diye. Biz de bu mektuplardan sonra kızımızın dağa çıktığını tahmin ettik. 4 arkadaşı birlikte kandırıp götürmüşlerdi. Gönlü olan kız cuma günü okula ve dershaneye gidip ondan sonra mı dağa gider. Benim kızım çalışkan ve çok zeki biriydi. Benim kızım gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, onun hayalini hepsini yıktılar, bizimkini de yıktılar. Kızımın yolunu gözlüyorum."

Demir, kızının dağa götürüldüğü çözüm süreci döneminde 9 ay kendilerini telefonla aradığını anlatarak, "Kızımızı ikna etmeye çalıştık ama bir türlü başaramadık. Biz soru sorarken kızımız 'bana soru sormayın, ben konuşayım siz dinleyin' diyordu. Zaten sorduğumuz sorulara da cevap vermiyordu. Çözüm süreci bozulurken bir daha görüşemedik ve kendisi de bizi aramadı." diye konuştu.