Teröristlerin katlettiği torunu Bedirhan bebek ve kızının acısını her gün yaşıyor

Aradan geçen 2 senede hiçbir şeyin unutulmadığını dile getiren Demir, tek tesellisinin ise kızını ve torununu şehit eden teröristlerden bazılarının etkisiz hale getirilmesi, bazılarının ise yakalanması olduğunu ifade etti.

Evinin bir köşesini şehit kızı ve torununun fotoğraflarıyla süslediğini anlatan Demir, her gün bu fotoğrafları sildiğini ve onlara sarılarak acısını hafifletmeye çalıştığını belirtti.

Torunu ve kızı için dua eden Demir, onların fotoğraflarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir , Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.

SİVAS/KAYSERİ (AA) - KEMAL ERDOĞMUŞ/MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için duyulan acı dinmiyor.

Demir, "Teröristlerin biri yakalandı, ikisi öldü. Yine benim acım dinmiyor, yavrumun yanına her gün gidiyorum." dedi.

- Özlemini fotoğraflarla gideriyor

Kızı ve torununun yokluğuna alışamadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Kuzumun resimlerine bakıp duruyorum. İki sene oldu ama bana zaman geçmiyor. Evimin her yerinde, mutfağıma, yatak odama varıncaya kadar her yerinde resimleri var. Sabah kalkıyorum, 'Yavrum ben kalktım, sen yoksun.' diyorum. Pencereden bakıyorum, acaba yavrumun kapısı açıldı mı, acaba ziyaretine gelen oldu mu diye. Günlerim öyle geçiyor."

- "Vatan sağ olsun dedik ve her zaman da bunu diyoruz"

Kayseri'de yaşayan dede Mustafa Karakaya da torununun ve kızı gibi sevdiği gelininin yokluğuna aradan geçen 2 yıla rağmen alışamadıklarını söyledi.

Vatan için 2 şehit verdiklerini anlatan Karakaya, "Bedirhan daha yaşına değmemişken, Nurcan henüz 25 yaşında gencecikken biz bunların ateşiyle yandık. 'Vatan sağ olsun.' dedik ve her zaman da bunu diyoruz. 2 yıl çok zor geçti." dedi.